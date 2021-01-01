В Японии обнаружили новый очаг птичьего гриппа

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В японской префектуре Сига зафиксировали вспышку птичьего гриппа, в хозяйстве будут уничтожены более 11 тыс. кур. Об этом сообщает Kyodo.

Как передает агентство, накануне на ферме в населенном пункте Хигасиоми обнаружили более 50 погибших кур. Анализы подтвердили наличие у них птичьего гриппа. Из-за этого ввели запрет на перемещение кур и яиц в трехкилометровой зоне вокруг фермы.

По данным агентства, это уже десятая префектура в Японии, где была зафиксирована вспышка птичьего гриппа. С начала ноября в стране уничтожили 2 млн кур.

О вспышке птичьего гриппа в префектуре Сига также сообщает телеканал NHK.