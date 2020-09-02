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В Омской области уничтожат 1,5 млн кур из-за птичьего гриппа

Фото: Sascha Schuermann / Getty Images
Фото: Sascha Schuermann / Getty Images

Все поголовье птицефабрики «Иртышское» в Омской области — около 1,5 млн кур — уничтожат из-за птичьего гриппа. Об этом на пресс-конференции заявил глава минсельхоза региона Николай Дрофа, передает «РИА Новости».

«Все поголовье составляет примерно 1,5 млн голов, все поголовье будет отчуждено в течение месяца <...> будут уничтожены и куры-несушки, яйцо также подлежит уничтожению», — сказал Дрофа.

По словам министра, после этого на месяц будет наложен карантин на все производственные площади. Возобновить работу птицефабрики можно будет только после проверок. Планируется, что первая первая после перерыва продукция выйдет примерно в мае-июне 2021 года, а полное восстановление произойдет не ранее лета 2022 года. Он добавил, что все поголовье птицы было застраховано.

При пожаре на птицефабрике в Новгородской области погибли 140 тыс. цыплят
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Фото: МЧС России

Частные хозяйства региона, где была зафиксирована вспышка птичьего гриппа, получат компенсации порядка 4,4 млн руб., сообщал «Омск-Информ» со ссылкой на ГУ ветеринарии региона.

В конце августа 140 тыс. цыплят погибли в результате пожара на птицефабрике деревни Старое Рахино Новгородской области. К тушению огня были привлечены 23 человека и восемь единиц техники от МЧС, никто из людей не пострадал.

Теги: Омская область, птичий грипп, птицефабрика, куры
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