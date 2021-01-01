Синоптики спрогнозировали сибирские морозы в азиатской части России

«Сибирские морозы» до 35-50 градусов ожидают на следующей неделе жителей Якутии и Красноярского края. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«На следующей неделе будут резкие изменения температуры. В Якутии и Красноярском крае температуры будут по-настоящему зимние: минус 45-50 градусов и минус 35-40 градусов», — сказал Вильфанд.

По его словам, в Красноярском крае температура опустится на 10-12 градусов ниже нормы. Синоптик отметил, что такую погоду «принято ассоциировать с сибирскими морозами».

Вильфанд связал аномальный холод с антициклонном, растянувшимся от юга европейской части России до границы с Монголией.