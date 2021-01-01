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Декабрь 2020 года досрочно стал самым солнечным в метеоистории Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве декабрь 2020 года досрочно стал самым солнечным в истории, «перевыполнив план» по солнечному свету на 300%. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам специалиста, несмотря на то, что первый месяц зимы в Москве по продолжительности солнечного сияния занимает последнее место в году, декабрь в 2020-м досрочно стал самым солнечным и светлым в истории регулярных наблюдений.

«Учитывая, что с 5 декабря в дневнике погоды в графе «облачность» все время стояло «ясно», общее время солнечного сияния уже составляет более 55 часов, что в три раза дольше положенного!» — отметил Тишковец.

По данным синоптика, причиной стал очень продолжительный период аномально высокого атмосферного давления.

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Фото:Константин Кокошкин / Global look Press


До этого самым светлым оставался декабрь 2002 года. Тогда солнце светило 51 час. Тишковец также напомнил, что три предыдущих года не дотягивали даже до нормы: в 2017-м в декабре солнце светило лишь шесть минут (0,6% от нормы), в 2018-м — 12 часов (67% от нормы), а в прошлом, 2019 году этот показатель составил восемь часов (44% от нормы).

В понедельник, 7 декабря, в столице было зафиксировано рекордно высокое атмосферное давление. Оно составило 768,7 мм рт. ст. Прошлый рекорд был зафиксирован в 1959 году — 768,1 мм рт. ст.

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