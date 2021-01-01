Декабрь 2020 года досрочно стал самым солнечным в метеоистории Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве декабрь 2020 года досрочно стал самым солнечным в истории, «перевыполнив план» по солнечному свету на 300%. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам специалиста, несмотря на то, что первый месяц зимы в Москве по продолжительности солнечного сияния занимает последнее место в году, декабрь в 2020-м досрочно стал самым солнечным и светлым в истории регулярных наблюдений.

«Учитывая, что с 5 декабря в дневнике погоды в графе «облачность» все время стояло «ясно», общее время солнечного сияния уже составляет более 55 часов, что в три раза дольше положенного!» — отметил Тишковец.

По данным синоптика, причиной стал очень продолжительный период аномально высокого атмосферного давления.

До этого самым светлым оставался декабрь 2002 года. Тогда солнце светило 51 час. Тишковец также напомнил, что три предыдущих года не дотягивали даже до нормы: в 2017-м в декабре солнце светило лишь шесть минут (0,6% от нормы), в 2018-м — 12 часов (67% от нормы), а в прошлом, 2019 году этот показатель составил восемь часов (44% от нормы).