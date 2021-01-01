Российские миротворцы разминировали в Степанакерте более 12 га

Российские военные разминировали за сутки более 12 га территории в столице Нагорного Карабаха Степанакерте, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Министерство обороны.

«Российские миротворцы провели инженерную разведку и разминирование местности в районе аэропорта «Степанакерт», частных домов, приусадебных участков, а также вокруг опор линий электропередач», — сообщили в ведомстве. Военнослужащие обследовали 130 зданий, обнаружили и уничтожили более 170 взрывоопасных предметов.

Всего российские военные разминировали более 150 га в Нагорном Карабахе и около 32 км дорог, а также обнаружили и обезвредили более 4,7 тыс. взрывоопасных предметов.

Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе в рамках мирного соглашения, подписанного лидерами России, Азербайджана и Армении Владимиром Путиным, Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном в начале ноября.