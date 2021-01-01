Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 73,12 (-0,59) Инвестиции, 11 дек, 13:30
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 88,77 (-0,36) Инвестиции, 11 дек, 13:30
Как выбрать идеальный подарок на Новый год. Тест РБК Стиль и Lego, 07:02 «Роскосмос выделит более ₽1 млрд на адаптацию «Орла» к «Ангаре» Технологии и медиа, 06:56 В Роспотребнадзоре назвали распространенные последствия COVID-19 Общество, 06:44 Российские миротворцы разминировали в Степанакерте более 12 га Общество, 06:16 Times сообщила о второй попытке отравления Навального перед Берлином Политика, 06:03 Эксперт оценил вред от оставленного у кровати перед сном смартфона Общество, 05:44 Минюст США затребовал сведения о деятельности Байдена-младшего на Украине Политика, 04:57 Музыкант Чарли Прайд умер в США из-за осложнений от COVID-19 Общество, 04:42 Британия и ЕС не смогли приблизиться к соглашению по Brexit Политика, 04:18 Как оборудовать фургон под мобильный бизнес и сколько это стоит РБК и VW коммерческие автомобили, 04:14 Греция продлила до 7 января разрешение на въезд для россиян Политика, 03:59 Киев осудил расширение санкционного списка России против Украины Политика, 03:21 Власти США раскрыли планы по первому этапу вакцинации от коронавируса Общество, 03:19 Телепорт на 20 лет назад: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 02:45
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽72,95 -0,14% EUR/RUB ₽88,41 -0,29% EUR/USD $1,21 -0,22%
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Российские миротворцы разминировали в Степанакерте более 12 га

Российские военные разминировали за сутки более 12 га территории в столице Нагорного Карабаха Степанакерте, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Министерство обороны.

«Российские миротворцы провели инженерную разведку и разминирование местности в районе аэропорта «Степанакерт», частных домов, приусадебных участков, а также вокруг опор линий электропередач», — сообщили в ведомстве. Военнослужащие обследовали 130 зданий, обнаружили и уничтожили более 170 взрывоопасных предметов.

Алиев сообщил о создании центра мониторинга России и Турции в Агдаме
Политика

Всего российские военные разминировали более 150 га в Нагорном Карабахе и около 32 км дорог, а также обнаружили и обезвредили более 4,7 тыс. взрывоопасных предметов.

Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе в рамках мирного соглашения, подписанного лидерами России, Азербайджана и Армении Владимиром Путиным, Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном в начале ноября.

Россия должна отправить на пять лет в регион 1960 миротворцев и 552 единицы техники. Миротворческий контингент был полностью развернут в конце ноября.  Российские военные будут контролировать соблюдение режима прекращения огня на границе Армении и Азербайджана.

Нагорный Карабах миротворцы Россия
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽72,95 -0,14% EUR/RUB ₽88,41 -0,29% EUR/USD $1,21 -0,22%
Материалы по теме
Российские миротворцы разминировали более 70 га местности в НКР
Политика
Российские медики развернули дополнительные медпункты в Нагорном Карабахе
Общество
МЧС отправило в Нагорный Карабах пиротехников и кинологов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter