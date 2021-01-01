Алиев сообщил о создании центра мониторинга России и Турции в Агдаме

Центр по мониторингу за прекращением огня в Нагорном Карабахе, создаваемый Россией и Турцией, появится в Агдамском районе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с сопредседателями Минской группы ОБСЕ от Франции и США Стефаном Висконти и Эндрю Шофером, а также с послом России в республике Михаилом Бочарниковым и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком, сообщается на сайте главы государства.

«На мой взгляд, это очень хорошее проявление регионального сотрудничества. Это также символ очень приемлемого сотрудничества между Турцией и Россией. Это уже реальность», — сказал Алиев.

В начале ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали мирное соглашение, оно предусматривает прекращение огня в Нагорном Карабахе, передачу Арменией части территорий Азербайджану и отправку в регион российских миротворцев.