Врач-сомнолог перечислила опасные для здорового сна привычки

Использование смартфонов, просмотр остросюжетных фильмов и переедание могут перед сном способны привести к его ухудшению. Об этом рассказала в интервью газете «Вечерняя Москва» врач-сомнолог Алена Гаврилова.

По ее словам, светящийся экран отрицательно влияет на выработку мелатонина — гормона сна.

«Если же говорить не про сам экран, то крайне нежелателен просмотр боевиков, остросюжетных фильмов и передач — за счет выброса стрессовых гормонов организм активируется и заснуть будет проблематично», — сказала специалист.

Она также посоветовала с принимать пищу перед сном с осторожностью. Эксперт предупредила, что плотный прием пищи может привести к некачественному сну, так как при переедании для переваривания пищи необходимы большие ресурсы. Вместе с тем, по словам эксперта, не рекомендуется ложиться спать голодным. Идеальным станет легкий, малокалорийный перекус, считает Гаврилова.

Употребление перед сном кофе или крепкого чая, а также других кофеинсодержащих напитков, стимулирующих возбуждение, специалист сочла крайне вредной превычкой.