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Врач-сомнолог перечислила опасные для здорового сна привычки

Использование смартфонов, просмотр остросюжетных фильмов и переедание могут перед сном способны привести к его ухудшению. Об этом рассказала в интервью газете «Вечерняя Москва» врач-сомнолог Алена Гаврилова.

По ее словам, светящийся экран отрицательно влияет на выработку мелатонина — гормона сна.

«Если же говорить не про сам экран, то крайне нежелателен просмотр боевиков, остросюжетных фильмов и передач — за счет выброса стрессовых гормонов организм активируется и заснуть будет проблематично», — сказала специалист.

Она также посоветовала с принимать пищу перед сном с осторожностью. Эксперт предупредила, что плотный прием пищи может привести к некачественному сну, так как при переедании для переваривания пищи необходимы большие ресурсы. Вместе с тем, по словам эксперта, не рекомендуется ложиться спать голодным. Идеальным станет легкий, малокалорийный перекус, считает Гаврилова.

Употребление перед сном кофе или крепкого чая, а также других кофеинсодержащих напитков, стимулирующих возбуждение, специалист сочла крайне вредной превычкой.

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При этом небольшая доза вина способна снять напряжение и снизить тревогу. Однако большие дозы, напротив, приводят к ухудшению качества сна. В таком случае человек будет постоянно просыпаться, от чего его сон будет поверхностным и неглубоким, отметила Гаврилова.

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По словам сомнолога, интенсивные физические нагрузки в виде походов в тренажерный зал вечером за 4-5 часов до сна могут привести к его ухудшению.

Теги: сон, врач
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