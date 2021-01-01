Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 73,12 (-0,59) Инвестиции, 11 дек, 13:30
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 88,77 (-0,36) Инвестиции, 11 дек, 13:30
Минюст США затребовал сведения о деятельности Байдена-младшего на Украине Политика, 04:57 Музыкант Чарли Прайд умер в США из-за осложнений от COVID-19 Общество, 04:42 Британия и ЕС не смогли приблизиться к соглашению по Brexit Политика, 04:18 Как оборудовать фургон под мобильный бизнес и сколько это стоит РБК и VW коммерческие автомобили, 04:14 Греция продлила до 7 января разрешение на въезд для россиян Политика, 03:59 Киев осудил расширение санкционного списка России против Украины Политика, 03:21 Власти США раскрыли планы по первому этапу вакцинации от коронавируса Общество, 03:19 Телепорт на 20 лет назад: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 02:45 Джошуа победил Пулева и защитил титулы чемпиона мира по боксу Спорт, 02:40 Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 16 млн Общество, 02:31 В Чечне произошло землетрясение магнитудой 4,9 Общество, 01:58 Футбольный «Спартак» обвинил тренера «Сочи» в национализме Спорт, 01:42 Патриарх Кирилл попросил прихожан стать донорами плазмы крови Общество, 01:36 Как дать дизайнерским вещам из шкафа вторую жизнь РБК Стиль и Clarins, 01:28
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽72,95 -0,14% EUR/RUB ₽88,41 -0,29% EUR/USD $1,21 -0,22%
Общество ,  
0 

Музыкант Чарли Прайд умер в США из-за осложнений от COVID-19

Умер американский кантри-музыкант Чарли Прайд, сообщается на странице музыканта в социальной сети Facebook.

Он скончался 12 декабря в Далласе в возрасте 86 лет, причиной смерти стали осложнения из-за COVID-19.

В конце ноября Прайд был госпитализирован с коронавирусом, несмотря на усилия врачей, он не смог победить инфекцию, говорится в сообщении в соцсети.

Умер исполнитель хита «I Can See Clearly Now» Джонни Нэш
Общество
Джонни Нэш

Чарли Прайд родился 18 марта 1934 года в штате Миссисипи. Музыкант дебютировал в 1966 году, до 1989 года успел выпустить около трех десятков хитов, в том числе Just Between You and Me, Is Anybody Goin 'to San Antone, Kiss an Angel Good Mornin' и All I Have to Offer You Is Me. Включен в Зал славы кантри.

США музыкант коронавирус
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽72,95 -0,14% EUR/RUB ₽88,41 -0,29% EUR/USD $1,21 -0,22%
Материалы по теме
Умер лидер и автор песен Uriah Heep Кен Хенсли
Общество
В Лос-Анджелесе умер рок-музыкант Эдди Ван Хален
Общество
Автор хита I Like To Move It умер на 50-м году жизни
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter