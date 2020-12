Музыкант Чарли Прайд умер в США из-за осложнений от COVID-19

Умер американский кантри-музыкант Чарли Прайд, сообщается на странице музыканта в социальной сети Facebook.

Он скончался 12 декабря в Далласе в возрасте 86 лет, причиной смерти стали осложнения из-за COVID-19.

В конце ноября Прайд был госпитализирован с коронавирусом, несмотря на усилия врачей, он не смог победить инфекцию, говорится в сообщении в соцсети.

Чарли Прайд родился 18 марта 1934 года в штате Миссисипи. Музыкант дебютировал в 1966 году, до 1989 года успел выпустить около трех десятков хитов, в том числе Just Between You and Me, Is Anybody Goin 'to San Antone, Kiss an Angel Good Mornin' и All I Have to Offer You Is Me. Включен в Зал славы кантри.