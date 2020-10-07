Умер исполнитель хита «I Can See Clearly Now» Джонни Нэш

Американский певец Джонни Нэш умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на заявление сына музыканта Джона Нэша.

По словам сына певца, его отец умер во вторник от естественных причин.

«Он был прекрасным отцом и семейным человеком. Он любил людей и мир. Его будет не хватать в его обществе», — сказал сын музыканта.

Другие подробности случившегося не приводятся.

Как сообщается на сайте Лос-Анджелесской телестанции, в последнее время состояние здоровья певца ухудшилось.

Джонни Нэш родился 19 августа 1940 года в городе Хьюстоне (штат Техас). Свою карьеру он начал в 1950-х годах в качестве исполнителя композицией в стиле поп и регги. Наибольшую известность музыкант получил после выхода в США в 1972 году хита под названием «I Can See Clearly Now». Пластинки с этой композицией были проданы тиражом более 1 млн экземпляров и заняла первое место в хит-параде Billboard Hot 100 в ноябре того же года.

Нэш был одним из первых не-ямайских певцов записавших музыку в стиле регги в городе Кингстон (столица Ямайки). Вместе с сыном Нэш управлял студией звукозаписи в Хьюстоне под названием Nashco Music.