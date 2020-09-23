В оперштабе заявили об отсутствии решений о возобновлении рейсов в Грецию

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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией еще не принял каких-либо решений относительно возобновления авиасообщения между Россией и Грецией. Об этом сообщили РБК в оперштабе.

«Оперативный штаб еженедельно мониторит ситуацию и работает над расширением списка стран, с которыми может быть возобновлено авиационное сообщение на взаимной основе в соответствии с ранее указанными критериями», — сказали в штабе.

Согласно этим критериям, в стране не должно быть более 40 новых случаев заражения COVID-19 в течение 14 дней на 100 тыс. населения страны, а также более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев. Коэффициент распространения инфекции за семь дней не должен превышать 1.

О том, что Россия и Греция готовятся возобновить авиасообщение, сообщил ранее «Вестник АТОР» (Ассоциация туроператоров России).