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Пандемия коронавируса ,  
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В оперштабе заявили об отсутствии решений о возобновлении рейсов в Грецию

Фото: Byron Smith / Getty Images
Фото: Byron Smith / Getty Images

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией еще не принял каких-либо решений относительно возобновления авиасообщения между Россией и Грецией. Об этом сообщили РБК в оперштабе.

«Оперативный штаб еженедельно мониторит ситуацию и работает над расширением списка стран, с которыми может быть возобновлено авиационное сообщение на взаимной основе в соответствии с ранее указанными критериями», — сказали в штабе.

Согласно этим критериям, в стране не должно быть более 40 новых случаев заражения COVID-19 в течение 14 дней на 100 тыс. населения страны, а также более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев. Коэффициент распространения инфекции за семь дней не должен превышать 1.

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Фото:belavia_airlines / VK

О том, что Россия и Греция готовятся возобновить авиасообщение, сообщил ранее «Вестник АТОР» (Ассоциация туроператоров России).

Как сообщает издание, Греция продлила с 21 сентября по 5 октября действие директивы по въезду российских граждан, согласно которой разрешается прибытие в страну до 500 россиян в неделю при условии наличия отрицательного теста на коронавирус, подтверждения брони в отеле и прибытия в один из трех аэропортов — Афин, Салоников или Ираклиона.

Как рассказал управляющий директор «TEZ TOUR Греция» Димитрис Харитидис, российские власти рассматривают возможность возобновления авиасообщения с Грецией с 1 октября на условиях ограничения рейсов до двух в неделю.

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Фото:Thanassis Stavrakis / AP

Также о том, что возобновление рейсов в Грецию возможно с начала октября, заявил генеральный директор туроператора «Музенидис Трэвел» Александр Цандекиди. По его словам, российская сторона официально обратилась к греческой стороне с таким предложением.

Авиасообщение с зарубежными странами Россия прекратила в конце марта. С августа рейсы за рубеж начали возобновляться. Сейчас из России можно вылететь в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, на Мальдивские острова.

Также 20 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении авиасообщения с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей.

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