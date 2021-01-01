В Чечне произошло землетрясение магнитудой 4,9

В Чеченской Республике произошло землетрясение магнитудой 4,9, сообщается на сайте Северо-Осетинского филиала Единой

геофизической службы РАН.

Очаг находился на глубине 25 км. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, подземные толчки были зафиксированы в 00:29 13 декабря в 82 км от Владикавказа и 14 км севернее Грозного. Магнитуда составила 4,7, очаг находился на глубине 10 км.

10 декабря произошло землетрясение в Бурятии. Эпицентр находился в Кабанском районе, там сила толчков составила 7,6 балла. В Иркутске ощущались толчки силой 5–6 баллов. В городе ввели режим повышенной готовности. Землетрясение почувствовали и жители Улан-Удэ.