После землетрясения в Иркутске в 18 городских школах появились трещины

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В результате землетрясения в Иркутске в 18 школах и нескольких детских садах обнаружились трещины. Об этом, как передает пресс-служба городской администрации, сообщил заммэра Иркутска, председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Виталий Барышников.

«По данным департамента образования, в 18 школах зафиксированы небольшие трещины, осыпалась штукатурка. Также обнаружены трещины в нескольких дошкольных учреждениях. Однако данные повреждения не представляют угрозы», — рассказал Барышников.

Также есть повреждения в спортивных и культурных учреждениях города. В одном из спорткомплексов осыпалась штукатурка. В музыкальной школе № 3 появились трещины на арках в дверных проемах.

Cпециализированные службы также проверили мосты, путепроводы и котельные, однако повреждений не выявили.