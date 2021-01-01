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Выборы президента США ,  
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Федеральный суд в Висконсине отклонил иск Трампа

Федеральный суд в штате Висконсин отклонил иск президента США Дональда Трампа, который добивается пересмотра результатов выборов главы государства, сообщает Associated Press.

Адвокаты Трампа потребовали признать недействительными более 221 тыс. бюллетеней. Американский лидер оспаривает результаты только в двух округах — Милуоки и Дейн, где проиграл выборы, отмечает AP. Представители президента настаивают на том, что бюллетени были поданы с нарушениями.

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Дональд Трамп

Соперник Трампа, демократ Джо Байден, выигрывает в штате с перевесом в 20,6 тыс. голосов, или в 0,6%. Победа в Висконсине дает ему 10 голосов выборщиков.

3 ноября в Соединенных Штатах прошли президентские выборы. Официально результаты голосования пока не объявлены. Однако американские СМИ отдают победу Байдену, который набирает более 270 необходимых голосов выборщиков. Судьбу кандидатов в президенты 14 декабря решит коллегия выборщиков.

Трамп отказывается признать поражение и пытается оспорить результаты в судах. Однако и там американский лидер терпит поражение: большинство исков отклонено.

Дональд Трамп суд президентские выборы
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