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Выборы президента США ,  
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Белый дом выразил уверенность в мирной передаче власти Байдену

Действующий глава США Дональд Трамп проведет мирную передачу власти победителю на президентских выборах демократу Джо Байдену. Об этом в интервью газете The Washington Post заявил глава Национального экономического совета Белого Дома Лоуренс Кадлоу.

«Я знаю, что будет мирная передача власти», — цитирует его агентство ТАСС.

Он также добавил, что не может предположить, чем именно действующий американский лидер будет заниматься во время церемонии инаугурации Джо Байдена. «Все зависит от него [Трампа] самого», — пояснил Кадлоу.

Трамп может «обменять» инаугурацию Байдена на митинг
Политика
Дональд Трамп

Глава Национального экономического совета также заявил, что не видит раздражения в действиях Трампа после объявления предварительных результатов выборов. По его мнению, президент просто внимательно следит за тем, чтобы выборы в стране прошли честно и без фальсификаций.

Ранее издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что Трамп может пропустить инаугурацию Байдена 20 января 2021 года, так как хочет в этот день провести во Флориде митинг против него и тем самым отвлечь американцев от церемонии вступления в должность нового президента-демократа.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Официальные результаты голосования пока не были объявлены, однако по данным авторитетных американских СМИ, победу на выборах одержал Джо Байден. Трамп считает эти результаты сфальсифицированными и пытается оспорить их в судах, однако большинство его исков были отклонены.

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