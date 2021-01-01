Белый дом выразил уверенность в мирной передаче власти Байдену
«Я знаю, что будет мирная передача власти», — цитирует его агентство ТАСС.
Он также добавил, что не может предположить, чем именно действующий американский лидер будет заниматься во время церемонии инаугурации Джо Байдена. «Все зависит от него [Трампа] самого», — пояснил Кадлоу.
Глава Национального экономического совета также заявил, что не видит раздражения в действиях Трампа после объявления предварительных результатов выборов. По его мнению, президент просто внимательно следит за тем, чтобы выборы в стране прошли честно и без фальсификаций.