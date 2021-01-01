Матвиенко и Медведев выразили соболезнования в связи со смертью Гафта

Дмитрий Медведев и Валентин Гафт (Фото: kremlin.ru)

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Валентина Гафта. Об этом она написала в телеграмме, направленной в театр «Современник».

«Это тяжелая утрата для российской культуры, служению которой Валентин Иосифович [Гафт] посвятил свою жизнь. Выдающийся актер и мастер художественного слова, он во всем был настоящим и искренним — на сцене, на экране, на страницах книг, в словах стихотворений и острых эпиграмм», — говорится в телеграмме спикера Совфеда.

Матвиенко добавила, что Россия благодарна ему за все, что он сделал для отечественного искусства, и никогда его не забудет.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также выразил соболезнования родным и близким Гафта.