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Матвиенко и Медведев выразили соболезнования в связи со смертью Гафта

Дмитрий Медведев и Валентин Гафт
Дмитрий Медведев и Валентин Гафт (Фото: kremlin.ru)

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Валентина Гафта. Об этом она написала в телеграмме, направленной в театр «Современник».

«Это тяжелая утрата для российской культуры, служению которой Валентин Иосифович [Гафт] посвятил свою жизнь. Выдающийся актер и мастер художественного слова, он во всем был настоящим и искренним — на сцене, на экране, на страницах книг, в словах стихотворений и острых эпиграмм», — говорится в телеграмме спикера Совфеда.

Матвиенко добавила, что Россия благодарна ему за все, что он сделал для отечественного искусства, и никогда его не забудет.

«Таких сегодня не делают». В России вспоминают Валентина Гафта
Общество
Валентин Гафт

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также выразил соболезнования родным и близким Гафта.

«Его уход — это огромная, невосполнимая утрата для родных и близких, для всех нас», — заявил он (цитата по ТАСС). Медведев отметил, что актеру были подвластны все сценические жанры — от трагедии до гротеска — и для него не существовало главных и второстепенных ролей.

Валентин Гафт скончался 12 декабря на 86-м году жизни после продолжительной болезни: у него был инсульт. Прощание с актером пройдет в театре «Современник» 15 декабря, похороны состоятся в тот же день.

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«Таких сегодня не делают». В России вспоминают Валентина Гафта
Общество
Валентин Гафт

Свои соболезнования уже выразили президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, режиссер Никита Михалков.

Гафт с 1969 года работал в московском театре «Современник», где исполнил роли более чем в 25 спектаклях. Он также известен своими ролями в советских фильмах «Чародеи», «Небеса обетованные», «Семнадцать мгновений весны», «Гараж».

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Валентина Матвиенко Дмитрий Медведев Валентин Гафт соболезнования смерть
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