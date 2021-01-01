Собянин выразил соболезнования родным и близким Гафта

Ранее слова сочувствия родным и близким Гафта передал президент России Владимир Путин. Он назвал смерть актера большой утратой не только для его поклонников, но и для всей российской культуры.

Валентин Гафт умер в возрасте 85 лет от инсульта. Церемония прощания с ним состоится 15 декабря в театре «Современник», похороны пройдут в тот же день.