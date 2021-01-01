Собянин выразил соболезнования родным и близким Гафта
«Так горько... Мои самые искренние слова сочувствия и поддержки родным, близким и коллегам Великого Мастера», — добавил градоначальник.
Собянин отметил блистательные роли Гафта в театре и кино, вспомнил его «необыкновенное чувство юмора и литературный талант».
Кроме того, мэр сообщил, что Гафт будет похоронен на Аллее актеров Троекуровского кладбища. Там также похоронены Марина Голуб, Владислав Галкин и другие знаменитые российские и советские актеры.