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Собянин выразил соболезнования родным и близким Гафта

Валентин Гафт и его супруга актриса Ольга Остроумова
Валентин Гафт и его супруга актриса Ольга Остроумова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)
Валентин Гафт, умерший утром 12 декабря, был большим актером и великим мастером. Об этом в своем Instagram написал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Так горько... Мои самые искренние слова сочувствия и поддержки родным, близким и коллегам Великого Мастера», — добавил градоначальник.

Собянин отметил блистательные роли Гафта в театре и кино, вспомнил его «необыкновенное чувство юмора и литературный талант».

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Кроме того, мэр сообщил, что Гафт будет похоронен на Аллее актеров Троекуровского кладбища. Там также похоронены Марина Голуб, Владислав Галкин и другие знаменитые российские и советские актеры.

Ранее слова сочувствия родным и близким Гафта передал президент России Владимир Путин. Он назвал смерть актера большой утратой не только для его поклонников, но и для всей российской культуры.

Валентин Гафт умер в возрасте 85 лет от инсульта. Церемония прощания с ним состоится 15 декабря в театре «Современник», похороны пройдут в тот же день.

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