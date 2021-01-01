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В мэрии Москвы исключили сильное повышение стоимости проезда в транспорте

Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»
Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

В Москве стоимость проезда в транспорте в 2021 году повысится незначительно, примерно на уровень инфляции. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов, передает ТАСС.

«Думаю, что, как обычно, эти тарифы не будут превышать индексацию на уровень инфляции, это будут совершенно небольшие повышения», — подчеркнул вице-мэр.

Ликсутов добавил, что по ряду билетов может вообще не быть повышений. Тем не менее он указал, на то, что это пока только проект. Вопрос будет вынесен на обсуждение в правительстве Москвы в ближайшее время.

В департаменте финансов Москвы уточнили ТАСС, что в 2021 году ожидается инфляция на уровне 3,5%.

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Фото:Станислав Тихомиров / ТАСС

С начала ноября у пассажиров Таганско-Краснопресненской (фиолетовая) и Некрасовской (розовая) линий Московского метрополитена появилась возможность платить за проезд на метро со скидкой 50% при поездках до 7:15 и в промежутке с 8:45 до 9:15.
Эта акция продлится до июля 2021 года, ее цель — «снизить нагрузку в час пик и дать возможность лучше соблюдать социальную дистанцию в метро».

В сентябре стало известно, что российское правительство рассматривает возможный переход к бесплатному общественному транспорту в городах к 2035 году. Для этого за проезд на личных автомобилях по дорогам всех категорий начнут взимать плату.

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