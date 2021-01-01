В Совфеде ответили на предложение экс-посла Украины вернуть Крым силой

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Заявления о том, что Крым необходимо вернуть в состав Украины силовыми методами, расцениваются как манипуляция и «нагнетание антироссийской истерии», заявила РБК сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«Украина, утратившая суверенитет, является лишь инструментом в этой большой политической игре. Очевидно, что первоочередной задачей, которую не на словах, а на деле необходимо решать украинской власти в интересах народа Украины, — это прекращение гражданской войны на Донбассе и недопущение финансирования этой войны странами НАТО», — сказала сенатор.

Ковитиди также подчеркнула, что такое поведение западных коллег было спровоцировано политическим и экономическим кризисами, вызванными в том числе пандемией. По ее мнению, таким образом власти пытаются отвлечь граждан от протестных акций.

Если же подобные заявления не блеф, то попытка применения силовых методов в отношении России закончится для Украины плачевно, считает еще один член Совфеда от Крыма, Сергей Цеков.