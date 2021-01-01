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В Совфеде ответили на предложение экс-посла Украины вернуть Крым силой

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Заявления о том, что Крым необходимо вернуть в состав Украины силовыми методами, расцениваются как манипуляция и «нагнетание антироссийской истерии», заявила РБК сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«Украина, утратившая суверенитет, является лишь инструментом в этой большой политической игре. Очевидно, что первоочередной задачей, которую не на словах, а на деле необходимо решать украинской власти в интересах народа Украины, — это прекращение гражданской войны на Донбассе и недопущение финансирования этой войны странами НАТО», — сказала сенатор.

Ковитиди также подчеркнула, что такое поведение западных коллег было спровоцировано политическим и экономическим кризисами, вызванными в том числе пандемией. По ее мнению, таким образом власти пытаются отвлечь граждан от протестных акций.

Если же подобные заявления не блеф, то попытка применения силовых методов в отношении России закончится для Украины плачевно, считает еще один член Совфеда от Крыма, Сергей Цеков.

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Сенатор также отметил, что давно знаком с бывшим послом Украины Романом Бессмертным, который призывал к применению силы в отношении России. По словам Цекова, это воинственный человек и у него много последователей.

«То, что Украина потеряла территории, то это благодаря таким личностям, деятелям, как Бессмертный. Он даже не понимает, что на любые воинственные действия с их стороны бывает противодействие. В 2014 году они думали, что вооруженным путем они смогут сместить и власть и при этом все будет нормально», — рассказал сенатор.

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О том, что Крым необходимо вернуть в состав Украины силой, Бессмертный ранее заявил в эфире местного телеканала ATR. Тогда он отметил, что в течение шести лет власти страны пытались сделать это мирным путем, однако все было безрезультатно.

Это не первое предложение Бессмертного о возвращении Крыма в состав Украины. Так, в октябре он посоветовал вернуть полуостров через Белоруссию, задействовав этнических украинцев, которые живут на ее территории.

Крым вошел в состав России 18 марта 2014 года после проведенного там референдума. Украина не признает результаты голосования и считает присоединение полуострова незаконным. Российские же власти неоднократно заявляли, что референдум был легитимным и вопрос принадлежности Крыма закрыт.

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