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Политика ,  
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Украинский экс-посол предложил «вернуть» Крым через Белоруссию

Украина может «вернуть» Крым через Белоруссию. С таким мнением в эфире телеканала «Прямой» выступил бывший представитель Украины в трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске Роман Бессмертный.

По его словам, на территории Белоруссии проживает почти полмиллиона украинского этнического населения.

«Более того, там есть целые районы и регионы, которые населены украинцами. Меня поражает то, что Украина и Киев не понимают, что кроме Украины как страны и Киева есть «Большая Украина», где наши интересы не меньше. Я настаиваю на том, что победить в войне в Донбассе и вернуть Крым сейчас можно в Белоруссии», — добавил экс-представитель.

По его словам, для возвращения Крыма требуются амбиции для влияния на ситуацию «не только внутри государства, но и вовне».

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в сентябре 2019 года назвал закрытым вопрос возвращения Крыма в состав Украины.

В августе текущего года Лукашенко говорил, что на месте украинских властей он воевал бы за Крым.

Крым вошел в состав России 18 марта 2014 года по итогам референдума, на котором большинство участников высказались за то, чтобы полуостров стал частью России. Украина считает, что Москва аннексировала Крым, и называет полуостров «оккупированной территорией».

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