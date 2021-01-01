МИД пригрозил Лондону ответом на санкции против спикера парламента Чечни
«Безусловно, этот политически ангажированный демарш негативно отразится на российско-британских межгосударственных отношениях. С учетом принципа взаимности оставляем за собой право на принятие адекватных ответных мер», — добавила представитель МИДа.
10 декабря правительство Великобритании ввело персональные санкции против троих россиян — Даудова, Катаева и Алаудинова, а также против чеченского спецподразделения Росгвардии отряда быстрого реагирования «Терек». Британский МИД пояснил, что такое решение было принято из-за нарушений прав человека в отношении ЛГБТ-сообщества в Чечне.
По той же причине ряд санкций ввели США. Ограничения установили в отношении Фонда имени Ахмата Кадырова, а также против связанных с ним компаний и спортивных клубов, в том числе ФК «Ахмат».