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Политика ,  
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МИД пригрозил Лондону ответом на санкции против спикера парламента Чечни

Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
МИД России счел безосновательными санкции Великобритании против спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, экс-главы полиции чеченского города Аргун Аюба Катаева и заместителя главы МВД республики Апти Алаудинова и усмотрел в них курс на конфронтацию в отношениях двух государств. Об этом заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

«Безусловно, этот политически ангажированный демарш негативно отразится на российско-британских межгосударственных отношениях. С учетом принципа взаимности оставляем за собой право на принятие адекватных ответных мер», — добавила представитель МИДа.

10 декабря правительство Великобритании ввело персональные санкции против троих россиян — Даудова, Катаева и Алаудинова, а также против чеченского спецподразделения Росгвардии отряда быстрого реагирования «Терек». Британский МИД пояснил, что такое решение было принято из-за нарушений прав человека в отношении ЛГБТ-сообщества в Чечне.

Кадыров предложил внести Чечню в Книгу рекордов Гиннесса из-за санкций
Политика
Фото:Елена Афонина / ТАСС

По той же причине ряд санкций ввели США. Ограничения установили в отношении Фонда имени Ахмата Кадырова, а также против связанных с ним компаний и спортивных клубов, в том числе ФК «Ахмат».

В ответ глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что новые санкции его не пугают, и даже сообщил о своем намерении подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса. По его мнению, Чечня станет республикой с самым большим числом санкций против ее граждан и компаний.

В апреле 2017 года «Новая газета» опубликовала расследование, в котором рассказывалось о массовых задержании и пытках геев в Чеченской Республике, а также о специальных секретных тюрьмах для них. Позднее американский телеканал HBO выпустил документальный фильм, где жертвы из ЛГБТ-сообщества рассказывали о том, что происходило в республике и с какого рода насилием они столкнулись. Кадыров эти сообщения опровергал, а их авторов называл продажными. По его словам, геев в республике вообще нет.

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