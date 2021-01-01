Очередной шифр маньяка Зодиака разгадали спустя 51 год

Это не единственный шифр Зодиака, который удалось разгадать. Первое послание «Шифр 408», разгадала одна супружеская пара в США еще в 1969 году. В ней преступник рассказывал о том, почему он любит убивать.

По словам Оранчака, шифрование в этих двух посланиях отличается. Если в первом письме необходимо было подобрать буквы, которые обозначались определенными символами, то в «Шифре 340» слова выстраивались по диагонали вниз, а иногда смещались в сторону по столбцу. Он подчеркнул, что это довольно сложный тип шифрования, однако его схему можно найти в одном из военных руководств США 1950-х годов.

Нерасшифрованными остались еще два послания Зодиака. Издание сообщает, что в одном из них убийца зашифровал собственное имя.

Серийный убийца Зодиак совершал свои преступления в штате Калифорния в 1960-х годах. Его личность так и не удалось установить. В это же время он отправлял в редакции газет зашифрованные послания о себе. В одном из них он сообщил, что убил около 40 человек, однако полицейским удалось обнаружить его след только в семи преступлениях.