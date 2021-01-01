Очередной шифр маньяка Зодиака разгадали спустя 51 год
Над разгадкой «Шифра 340» (назван так из-за количества символов) работали специалисты из США, Австралии и Бельгии.
«Я надеюсь, что вам очень весело пытаться поймать меня. (...) Я не боюсь газовой камеры, потому что она отправит меня в рай еще раньше, потому что теперь у меня достаточно рабов, чтобы работать на меня. Они боятся смерти, а я не боюсь», — написал Зодиак в зашифрованном послании.
Как сообщает San Francisco Chronicle, эксперты надеялись, что убийца раскроет в сообщении свое имя. Один из них — Дэвид Оранчак — рассказал изданию, что работал над этой головоломкой почти 15 лет. Он пытался создать программу, которая смогла бы расшифровать послание, однако сделать это ему так и не удалось.