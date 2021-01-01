Число жертв COVID в США превысило боевые потери страны во Второй мировой

Жертвами COVID-19 в США с начала пандемии стали 292 001 человек (данные университета Джонса Хопкинса), это больше, чем составили боевые потери страны в годы Второй мировой войны, сообщает Business Insider.

По данным Министерства по делам ветеранов США, в годы войны боевые потери убитыми составили 291 557 человек, еще 113 842 погибли не в бою.

Всего в США выявили более 15,6 млн случаев заражения.

Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Роберт Редфилд, в свою очередь, предупредил о вероятном росте числе зараженных в ближайшие два — три месяца. В среду в США был установлен новый дневной рекорд по числу умерших от коронавирусной инфекции — 3054 человека. Для сравнения: в результате атак 11 сентября погибли около 2,9 тыс. человек, во время нападения на Перл-Харбор — порядка 2,4 тыс.