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Пандемия коронавируса ,  
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Число жертв COVID в США превысило боевые потери страны во Второй мировой

Жертвами COVID-19 в США с начала пандемии стали 292 001 человек (данные университета Джонса Хопкинса), это больше, чем составили боевые потери страны в годы Второй мировой войны, сообщает Business Insider.

По данным Министерства по делам ветеранов США, в годы войны боевые потери убитыми составили 291 557 человек, еще 113 842 погибли не в бою.

В США зафиксировали рекордное число смертей от COVID-19 за сутки
Общество
Фото:Jeff Chiu / AP

Всего в США выявили более 15,6 млн случаев заражения.

Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Роберт Редфилд, в свою очередь, предупредил о вероятном росте числе зараженных в ближайшие два — три месяца. В среду в США был установлен новый дневной рекорд по числу умерших от коронавирусной инфекции — 3054 человека. Для сравнения: в результате атак 11 сентября погибли около 2,9 тыс. человек, во время нападения на Перл-Харбор — порядка 2,4 тыс.

Эксперты Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США рекомендовали одобрить вакцину против COVID-19, разработанную американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Теперь решение за самим FDA. Демократ Джо Байден, которому американские СМИ отдали победу на президентских выборах, назвал одобрение вакцины экспертами FDA «лучом света в темное время».

В Pfizer заявляли, что вакцина продемонстрировала высокую эффективность во всех группах — независимо от возраста, пола или расы. В ходе финальной стадии испытаний препарата оценка его эффективности была повышена с 90% до 95%.

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