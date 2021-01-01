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Выборы в США ,  
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Трамп проиграл суды в Висконсине и Мичигане

В США суды штатов Висконсин и Мичиган отклонили иски штаба президента страны Дональда Трампа, который пытается оспорить итоги президентских выборов. Об этом сообщают американские СМИ.

«Мы не убеждены в том, что эти вопросы должны быть рассмотрены этим судом» — заключил Верховный суд Мичигана, цитирует Detroit Free Press.

Более 100 республиканцев в конгрессе поддержали пересмотр итогов выборов
Политика
Фото:Stephen Maturen / Getty Images

Судья из Висконсина Стивен Симанек, передает National Public Radio, подтвердил, что в этом штате Трамп проиграл своему главному сопернику, кандидату от Демократической партии Джо Байдену с перевесом более чем в 20 тыс. голосов.

Симанек отметил, что обстоятельства избирательного процесса действительно отличались от обычных из-за пандемии коронавируса. Однако, по его мнению, наблюдатели обеих сторон имели достаточно возможностей следить за голосованием, оно было честным и открытым. Штаб Трампа уже заявил о намерении оспорить решение в Верховном суде Висконсина.

Иск Техаса о пересмотре итогов выборов поддержали 17 штатов
Политика
Фото:J. Scott Applewhite / AP

Выборы президента США прошли 3 ноября. Подведение итогов затянулось из-за рекордной явки и большого числа голосов, отправленных по почте. Официально результаты еще не объявлены, ведущие американские СМИ заявили о победе Байдена. По данным CNN, он набрал 306 голосов выборщиков, Трамп — 232 голоса, при том, что для выигрыша достаточно получить 270.

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Штаб Трампа не признал результаты выборов и заявил о масштабных махинациях, команда республиканца потребовала пересчет голосов в некоторых штатах США. После пересчета преимущество остается за Байденом, он даже увеличил отрыв от соперника.

Дональд Трамп Мичиган Висконсин суд выборы
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