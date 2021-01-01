Трамп проиграл суды в Висконсине и Мичигане

В США суды штатов Висконсин и Мичиган отклонили иски штаба президента страны Дональда Трампа, который пытается оспорить итоги президентских выборов. Об этом сообщают американские СМИ.

«Мы не убеждены в том, что эти вопросы должны быть рассмотрены этим судом» — заключил Верховный суд Мичигана, цитирует Detroit Free Press.

Судья из Висконсина Стивен Симанек, передает National Public Radio, подтвердил, что в этом штате Трамп проиграл своему главному сопернику, кандидату от Демократической партии Джо Байдену с перевесом более чем в 20 тыс. голосов.

Симанек отметил, что обстоятельства избирательного процесса действительно отличались от обычных из-за пандемии коронавируса. Однако, по его мнению, наблюдатели обеих сторон имели достаточно возможностей следить за голосованием, оно было честным и открытым. Штаб Трампа уже заявил о намерении оспорить решение в Верховном суде Висконсина.