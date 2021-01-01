Более 100 республиканцев в Конгрессе поддержали пересмотр итогов выборов

Сто шесть членов палаты представителей конгресса США от Республиканской партии поддержали иск о пересмотре результатов президентских выборов в ряде штатов, где победу одержал соперник действующего главы государства Дональда Трампа — демократ Джо Байден, сообщает The Hill.

Речь идет о штатах Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин. Республиканцы подписали обращение так называемых «друзей суда» (Amicus curiae) — заинтересованных лиц, не являющихся прямыми участниками разбирательства, но имеющих право подавать в суд письменное обращение, в котором высказывают свое мнение. В нем, в частности, говорится, что нарушения, имевшие место на выборах, ставят под сомнение их результаты и целостность американской избирательной системы.

Генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон 8 декабря подал в Верховный суд, потребовав пересмотра результатов выборов в четырех штатах. 17 штатов, где у власти находятся республиканцы, поддержали иск. Речь идет о Миссури, Алабаме, Арканзасе, Флориде, Индиане, Канзасе, Луизиане, Миссисипи, Монтане, Небраске, Северной Дакоте, Оклахоме, Южной Каролине, Южной Дакоте, Теннесси, Юте и Западной Вирджинии.

Пэкстон добивается признания недействительными итогов выборов в четырех штатах — Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, где выиграл Байден, так как, по его мнению, там имели место нарушения при обработке бюллетеней, в том числе присланных по почте.