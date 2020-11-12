Кремлевскую елку в этом году проведут без зрителей

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

В этом Новом году традиционная Кремлевская елка пройдет без зрителей, сообщил РБК пресс-секретарь Государственного Кремлевского дворца Константин Ярошевский.

Вместе с каналом «Карусель» будет создана телеверсия спектакля, россияне смогут увидеть его по телевизору в канун Нового года, добавил он.

Стоимость одного билета на Кремлевскую елку составляет от 4,2 тыс. до 7 тыс. руб. в зависимости от места. Ежегодно спектакль посещает порядка 300 тыс. детей, говорится на сайте мероприятия.

10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин своим указом ввел в столице дополнительные ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, речь идет об отмене в городе всех зрелищных мероприятий, а также закрытии с 23:00 до 6:00 кафе, ресторанов и ночных клубов.