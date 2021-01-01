Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 73,12 (-0,59) Инвестиции, 13:30
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 88,77 (-0,36) Инвестиции, 13:30
Мишустин расширил санкционный список в отношении Украины Политика, 23:05 В горах Сочи на Новый год туристов будут тестировать на COVID-19 Общество, 22:55 Новогодний чек-лист: как выбрать подарки и не сойти с ума РБК Стиль и Lego, 22:53 Корреспонденты РБК стали лауреатами премии ТЭФИ Технологии и медиа, 22:46 Умер физик и президент МИФИ Борис Оныкий Общество, 22:28 Власти Подмосковья объяснили требование тестов на COVID-19 в кафе и барах Общество, 22:17 Доллар по 28: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 22:01 Газизов после увольнения напомнил о брошенной перчатке «Зениту» Спорт, 22:00 Мишустин дал ФАС сутки на предложения по сдерживанию цен на продукты Общество, 21:30 Pro кругозор: как расширить круг интересов РБК Стиль и HUAWEI, 21:30 В Нижегородской области 31 декабря ограничат работу общепита и бань Общество, 21:18 «Химки» победили «Арсенал» и довели беспроигрышную серию до пяти матчей Спорт, 21:17 Газизов объяснил уход из «Спартака» нежеланием превращаться в клерка Спорт, 21:09 Как большие данные позволяют «Сапсанам» сократить опоздания РБК и «Сименс», 21:00
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,05 0% EUR/RUB ₽88,5 -0,19% EUR/USD $1,21 -0,21%
Технологии и медиа ,  
0 

Корреспонденты РБК стали лауреатами премии ТЭФИ

Светлана Чебан
Светлана Чебан (Фото: gvorontsov / Facebook)

Корреспондент РБК Светлана Чебан стала лауреатом национальной премии «ТЭФИ-Капитал» в номинации «Лучший репортаж».

Церемония награждения лауреатов проходит в Уфе в рамках международной недели бизнеса. Чебан получила главный приз за спецрепортаж под названием «Здесь рыбы нет!».

В своем расследовании она выяснила, почему на Сахалине в большинстве магазинов нельзя найти легальную рыбную продукцию, почему выгоднее продавать рыбу за рубеж, чем отправлять ее на российский рынок, и почему в регионе никак не удается победить браконьерство и контрабанду.

На «Лучший документальный фильм» был номинирован управляющий директор телеканала РБК Илья Доронов, который снял фильм про то, как отбывает наказание в колонии бывший губернатор Кировской области Никита Белых. Он получил приз за интервью с экс-главой региона. Это специальный приз за сохранение высоких стандартов журналистики.

В интервью Доронову Белых рассказал, что для выплаты назначенного приговором штрафа ему понадобится тысяча лет и что он не знает, где брать на это деньги. Он также заявил, что Дмитрий Медведев, который на момент ареста и суда над Белых был главой правительства, не пытался ему помочь. «Я не думаю, что он пытался заступиться за кого-либо вообще в своей жизни», — сказал в интервью РБК Белых.

Video

В номинации «Лучший интернет-проект» РБК представила корреспондент Валентина Васильева с ее YouTube-каналом «Молодые и красивые». В выпусках канала она рассказывает о героях, которые в свои 20 лет построили успешный бизнес.

Читайте на РБК Pro
Бородатая планета: как хипстеризация охватила весь мир — The Economist Нейробиология успеха: почему бесполезно ходить на тренинги Максим Ноготков: в России невозможно создать Кремниевую долину РБК Pro: карьерный маркетинг. Какие инструменты помогут найти работу

Премию учредили в 2019 году для поощрения наиболее ярких тележурналистов и телевизионных программ, освещающих бизнес-тематику.

ТЭФИ РБК журналисты лауреаты
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,05 0% EUR/RUB ₽88,5 -0,19% EUR/USD $1,21 -0,21%
Материалы по теме
Блогер Ивлеева получила премию ТЭФИ
Общество
Вручение премии ТЭФИ перенесли на 2021 год из-за коронавируса
Общество
ТЭФИ впервые раздала призы по новой системе голосования
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter