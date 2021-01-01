Корреспонденты РБК стали лауреатами премии ТЭФИ

Светлана Чебан (Фото: gvorontsov / Facebook)

Корреспондент РБК Светлана Чебан стала лауреатом национальной премии «ТЭФИ-Капитал» в номинации «Лучший репортаж».

Церемония награждения лауреатов проходит в Уфе в рамках международной недели бизнеса. Чебан получила главный приз за спецрепортаж под названием «Здесь рыбы нет!».

В своем расследовании она выяснила, почему на Сахалине в большинстве магазинов нельзя найти легальную рыбную продукцию, почему выгоднее продавать рыбу за рубеж, чем отправлять ее на российский рынок, и почему в регионе никак не удается победить браконьерство и контрабанду.

На «Лучший документальный фильм» был номинирован управляющий директор телеканала РБК Илья Доронов, который снял фильм про то, как отбывает наказание в колонии бывший губернатор Кировской области Никита Белых. Он получил приз за интервью с экс-главой региона. Это специальный приз за сохранение высоких стандартов журналистики.

В интервью Доронову Белых рассказал, что для выплаты назначенного приговором штрафа ему понадобится тысяча лет и что он не знает, где брать на это деньги. Он также заявил, что Дмитрий Медведев, который на момент ареста и суда над Белых был главой правительства, не пытался ему помочь. «Я не думаю, что он пытался заступиться за кого-либо вообще в своей жизни», — сказал в интервью РБК Белых.