В Нижегородской области 31 декабря ограничат работу общепита и бань
В Нижегородской области скорректировали время работы заведений общественного питания, бань и саун в новогоднюю ночь. Об этом говорится в сообщении правительства региона, поступившем в РБК.
Согласно решению губернатора Глеба Никитина, с 19:00 31 декабря 2020 года до 08:00 1 января 2021 года обслуживание в заведениях общественного питания будет осуществляться исключительно на вынос.
Запрет будет распространяться на все точки общепита, в том числе расположенные в санаториях, домах отдыха и гостиницах. Пунты питания на вокзалах и в аэропорту будут работать круглосуточно.
Также в этот промежуток будут закрыты бани и сауны.