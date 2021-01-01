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Пандемия коронавируса ,  
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В Нижегородской области 31 декабря ограничат работу общепита и бань

В Нижегородской области скорректировали время работы заведений общественного питания, бань и саун в новогоднюю ночь. Об этом говорится в сообщении правительства региона, поступившем в РБК.

Согласно решению губернатора Глеба Никитина, с 19:00 31 декабря 2020 года до 08:00 1 января 2021 года обслуживание в заведениях общественного питания будет осуществляться исключительно на вынос.

Запрет будет распространяться на все точки общепита, в том числе расположенные в санаториях, домах отдыха и гостиницах. Пунты питания на вокзалах и в аэропорту будут работать круглосуточно.

Также в этот промежуток будут закрыты бани и сауны.

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«С учетом эпидемиологической обстановки оптимальным был признан именно такой вариант ограничений. До 19:00 31 декабря можно будет посидеть в заведении общественного питания, а затем останется достаточно времени, чтобы добраться домой», — пояснил Никитин.

По его словам, в остальные дни заведения смогут принимать посетителей до полуночи. Тем временем власти региона разрабатывают дополнительные меры поддержки для предприятий общепита.

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В Нижегородской области с начала пандемии выявили 59 831 случай заболевания коронавирусом, из них 53 386 человек выздоровели. Общее число летальных случаев составляет 1 335 человек. Регион находится на четвертом месте по числу заболевших после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.

В Санкт-Петербурге из-за ухудшения ситуации с COVID-19 власти запретили работу баров, ресторанов и кафе с 30 декабря по 3 января, а с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января они смогут работать только до 19:00.

Рестораторы города раскритиковали ужесточение мер и предупредили, что постановление ставит под угрозу их существование ресторанов и баров. Более 40 заведений запустили проект «Карта сопротивления» и заявили, что будут работать в новогодние праздники вопреки запрету. Карту закрыли после того, как власти обсудили с рестораторами смягчение карантинных мер.

Нижегородская область ограничения работа коронавирус
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