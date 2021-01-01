В работе приложения Тинькофф Банка произошел сбой

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В Тинькофф Банке произошел сбой в работе мобильного приложения. Об этом РБК сообщили в пресс-службе кредитной организации. В банке пояснили, что в основном сбои возникли у пользователей мобильного приложения на Android.

«Они связаны с интерфейсом приложения, в частности с отображением информации по счетам. Всего затронуло около 1 тыс. пользователей, сейчас устраняем проблему, в ближайшее время все заработает», — сообщили в банке.

В пресс-службе добавили, что с платежами и операциями — все рабочем режиме.

Согласно данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, у 67% пожаловавшихся на сбои клиентов банка возникли проблемы с входом в систему, еще 24% сообщили о сбое всех сервисов, у 9% не проводятся операции по переводу денег.