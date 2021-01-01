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В работе приложения Тинькофф Банка произошел сбой

Тинькофф Банк TCS $31,07 -5,88% Купить
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Тинькофф Банке произошел сбой в работе мобильного приложения. Об этом РБК сообщили в пресс-службе кредитной организации. В банке пояснили, что в основном сбои возникли у пользователей мобильного приложения на Android.

«Они связаны с интерфейсом приложения, в частности с отображением информации по счетам. Всего затронуло около 1 тыс. пользователей, сейчас устраняем проблему, в ближайшее время все заработает», — сообщили в банке.

В пресс-службе добавили, что с платежами и операциями — все рабочем режиме.

Пользователи Google пожаловались на сбой
Общество
Фото:Ethan Miller / Getty Images

Согласно данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, у 67% пожаловавшихся на сбои клиентов банка возникли проблемы с входом в систему, еще 24% сообщили о сбое всех сервисов, у 9% не проводятся операции по переводу денег.

Наибольшее число сообщений о проблемах в работе приложения поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Владивостока.

Кроме того, на сбой жалуются и некоторые пользователи Twitter. Они сообщают о невозможности войти в приложение.

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Предыдущий масштабный сбой в работе мобильного приложения Тинькофф Банка произошел в начале ноября. Тогда РБК в пресс-службе кредитной организации сообщали, что у пользователей были краткосрочные затруднения с авторизацией в мобильном приложении, которые продолжались около десяти минут.

«Тинькофф банк» сбой мобильное приложение
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