Тинькофф Банк ответил на сообщения о сбое в работе приложения
Работа мобильного приложения Тинькофф Банка восстановлена. Об этом РБК сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Были краткосрочные затруднения с авторизацией в мобильном приложении, которые продолжались около десяти минут и затронули менее 0,001% клиентской базы. Сейчас эта проблема исправлена», — говорится в сообщении.
О том, что клиенты Тинькофф Банка столкнулись со сбоем в работе мобильного приложения, также свидетельствуют данные Downdetector. Кроме того, о сбое сообщали корреспонденты РБК.
По состоянию примерно на 17:30 было зафиксировано более 190 сообщений о проблемах. Согласно информации сервиса, 93% сообщивших о проблемах не смогли войти в приложение, еще 4% — совершить платеж со счета и 2% — перевести средства. Чаще всего о проблемах сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.
@tinkoff_bank упал? pic.twitter.com/sJXYIa9Qpw
— Артём Серебреников (@Sochi1408) November 9, 2020
Также о неполадках пользователи банка рассказали в Twitter. Некоторые клиенты опубликовали скриншоты экранов мобильных телефонов при входе в приложение, на которых видны сообщения об ошибке.
@tinkoff_bank прилегли отдохнуть? Не могу войти в приложение... pic.twitter.com/23hCiKJ20Y
— RD ๏̯͡๏ (@x043) November 9, 2020
Ранее крупный сбой в работе приложения Тинькофф Банка был зарегистрирован 1 октября. Тогда в кредитной организации РБК пояснили, что ситуация была связана только с отображением информации в приложении. Деньги, акции и бумаги пользователей остались в полной сохранности. В тот раз, по данным компании, с проблемами столкнулись менее 2 тыс. клиентов.