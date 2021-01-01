В Нижегородской области столкнулись девять автомобилей

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижегородской области произошло массовое ДТП с участием девяти автомобилей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла 8 декабря около 7:00 на 417-м километре трассы Нижний Новгород — Касимов. В результате ДТП пострадали два человека.

«Обстоятельства устанавливаются сотрудниками ГИБДД», — добавили в пресс-службе.

По данным местного портала nn.ru, ДТП произошло при подъезде к федеральной трассе М-7, соединяющей Нижний Новгород с Москвой и Казанью. Из-за аварии повреждения получили несколько легковых автомобилей, а также грузовик компании «Комус».