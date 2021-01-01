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В Нижегородской области столкнулись девять автомобилей

Фото:ГУ МВД по Нижегородской области
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижегородской области произошло массовое ДТП с участием девяти автомобилей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла 8 декабря около 7:00 на 417-м километре трассы Нижний Новгород — Касимов. В результате ДТП пострадали два человека.

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«Обстоятельства устанавливаются сотрудниками ГИБДД», — добавили в пресс-службе.

По данным местного портала nn.ru, ДТП произошло при подъезде к федеральной трассе М-7, соединяющей Нижний Новгород с Москвой и Казанью. Из-за аварии повреждения получили несколько легковых автомобилей, а также грузовик компании «Комус».

1 декабря в Московской области на Лыткаринском шоссе при съезде на Новорязанское столкнулись 13 автомобилей. В пресс-службе областного ГУ МВД РБК сообщали, что в аварии никто не пострадал, на месте происшествия было затруднено движение транспорта.

Нижегородская область массовое ДТП новости
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