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Двое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом в Краснодарском крае

Фото:МВД РФ
Фото: МВД РФ

Авария произошла в Абинском районе. Школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем, двоим детям потребовалась помощь медиков

Видео: ГУ МВД по Краснодарскому краю
Видео: ГУ МВД по Краснодарскому краю
Video

«Около 15:00 произошло ДТП на 40-м километре автодороги Федоровское — Холмское. Два ребенка госпитализированы», — сообщили РБК в пресс-службе главного управления МВД по Краснодарскому краю.

Прокуратура Краснодарского края начала проверку. Виновником аварии мог стать водитель школьного автобуса. «Проводится проверка соблюдения правил дорожного движения и пассажирских перевозок, управления пассажирским транспортом. Школьный микроавтобус «Газель» выехал со второстепенной дороги на главную и допустил столкновение с легковым автомобилем Nissan Almera, ехавшем по главной дороге. В результате ДТП оба транспортных средства слетели в кювет. Пострадавших в тяжелом состоянии, жизнью и здоровью которых что-либо угрожает, нет», — заявил РБК старший помощник прокурора края по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Антон Лопатин.

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Фото:mchskbr / Instagram

По данным краевой прокуратуры, всего в микроавтобусе находились четыре ребенка. У двоих из них обнаружены черепно-мозговые травмы и сотрясения, они проходят медицинское обследование. Еще двое детей не получили телесных повреждений. Также пострадали двое взрослых. У водителя легкового автомобиля вывих плеча, у водителя микроавтобуса черепно-мозговая травма.

Обстоятельства происшествия продолжает выяснять следственно-оперативная группа. На место ДТП выезжал прокурор Абинского района.

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