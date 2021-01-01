Двое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом в Краснодарском крае

Фото: МВД РФ

Авария произошла в Абинском районе. Школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем, двоим детям потребовалась помощь медиков

Видео: ГУ МВД по Краснодарскому краю

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«Около 15:00 произошло ДТП на 40-м километре автодороги Федоровское — Холмское. Два ребенка госпитализированы», — сообщили РБК в пресс-службе главного управления МВД по Краснодарскому краю.

Прокуратура Краснодарского края начала проверку. Виновником аварии мог стать водитель школьного автобуса. «Проводится проверка соблюдения правил дорожного движения и пассажирских перевозок, управления пассажирским транспортом. Школьный микроавтобус «Газель» выехал со второстепенной дороги на главную и допустил столкновение с легковым автомобилем Nissan Almera, ехавшем по главной дороге. В результате ДТП оба транспортных средства слетели в кювет. Пострадавших в тяжелом состоянии, жизнью и здоровью которых что-либо угрожает, нет», — заявил РБК старший помощник прокурора края по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Антон Лопатин.