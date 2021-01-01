В Москве задержали обвиняемого в насилии над ученицей педагога

Фото: Следственный комитет РФ

Правоохранительные органы задержали педагога дополнительного образования одной из школ на западе Москвы по обвинениям в совершении действий сексуального характера в отношении ученицы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

«Задержан мужчина 1976 года рождения, ему предъявлено обвинение», — говорится в сообщении ведомства.

Следствие полагает, что педагог с сентября по декабрь «совершал действия сексуального характера в отношении малолетней девочки». Об этом сама ученица рассказала родителям, после чего они обратились в полицию.

Обвинение предъявлено по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК России (иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).