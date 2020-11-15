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В Свердловской области мужчина признался в убийстве пропавшей девочки

Фото:Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Свердловской области задержали подозреваемого, который признался в убийстве и изнасиловании 11-летней девочки из города Асбеста, ранее пропавшей из дома. Об этом РБК сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

«Задержанным оказался ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления гражданин 1980 года рождения», — указал он. Под давлением улик, собранных правоохранителями, подозреваемый дал признательные показания.

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Мужчина рассказал, что ранее не был знаком с ребенком. После случайной встречи на улице он пригласил девочку в гости, после чего изнасиловал ее и задушил. От тела злоумышленник избавился в темное время суток, спрятав его недалеко от своего дома. Позже мужчина сам показал это место полицейским.

Как уточнил Горелых, в прошлом подозреваемый неоднократно бывал в местах лишения свободы, в общей сложности он провел за решеткой 19 лет. Среди числящихся за ним преступлений убийство, продажа наркотиков и грабеж. В последний раз мужчина вышел на свободу в феврале 2020 года.

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Фото:СК РФ

Об исчезновении девочки полиция узнала 12 ноября. В дежурную часть обратилась мать ребенка, сообщив, что она ушла гулять и не вернулась. К поискам привлекли более 100 человек из числа сотрудников МВД и волонтеров. СУ СК по области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетней). Как отметил Горелых, в ходе розыска особенно тщательно проверяли на причастность людей, стоящих на учете, наркозависимых и «склонных к таким поступкам».

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В октябре в Подмосковье задержали 20-летнего мужчину, который признался в убийстве и изнасиловании 15-летней девушки. Конфликт между молодыми людьми возник, когда они были ночью в сквере, тело мужчина спрятал в канализации.

убийство подозреваемый СК Свердловская область
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