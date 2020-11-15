В Свердловской области мужчина признался в убийстве пропавшей девочки

Фото: Никита Попов / РБК

В Свердловской области задержали подозреваемого, который признался в убийстве и изнасиловании 11-летней девочки из города Асбеста, ранее пропавшей из дома. Об этом РБК сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

«Задержанным оказался ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления гражданин 1980 года рождения», — указал он. Под давлением улик, собранных правоохранителями, подозреваемый дал признательные показания.

Мужчина рассказал, что ранее не был знаком с ребенком. После случайной встречи на улице он пригласил девочку в гости, после чего изнасиловал ее и задушил. От тела злоумышленник избавился в темное время суток, спрятав его недалеко от своего дома. Позже мужчина сам показал это место полицейским.

Как уточнил Горелых, в прошлом подозреваемый неоднократно бывал в местах лишения свободы, в общей сложности он провел за решеткой 19 лет. Среди числящихся за ним преступлений убийство, продажа наркотиков и грабеж. В последний раз мужчина вышел на свободу в феврале 2020 года.