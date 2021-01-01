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На Кубани задержали подозреваемого в убийстве жены и ее сына пенсионера

Фото:Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

В Павловском районе Краснодарского края задержали 67-летнего мужчину, который, как считает следствие, убил жену и ее сына, а также пытался убить еще одного ее сына. Об этом говорится на сайте СУ Следственного комитета (СК) по краю.

Пенсионер проживал вместе с супругой в Павловской станице. Утром 25 ноября между ними вспыхнул бытовой конфликт, в результате которого мужчина убил жену, нанеся ей не менее трех ударов ножом в грудь и шею. После этого он приехал с охотничьим ружьем к дому 43-летнего сына погибшей, намереваясь убить и его.

Дверь злоумышленнику открыла невестка убитой женщины, она заметила у пенсионера оружие и успела предупредить супруга. Тот попытался отобрать ружье, пенсионер выстрелил в его сторону и женщине в руку, причинив тяжкий вред ее здоровью. После этого он направился к дому другого сына своей жены.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

«Подозреваемый приехал к дому 44-летнего сына погибшей супруги <...>, напал на мужчину и нанес ему удар ножом в область шеи, убив его», — указал СК.

Пенсионер попытался скрыться, однако его машину заблокировала полиция. Мужчина угрожал полицейским ружьем, его обезвредили.

Против него завели дело по четырем статьям: убийство (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ) и применение насилия к полицейскому (ч. 2 ст. 318 УК РФ).

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Следствие будет ходатайствовать об аресте. Подозреваемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Кроме того, с юридической точки зрения проверят факт приобретения им и хранения огнестрела.

Как пишет газета «Краснодарские известия», подозреваемый узнал, что жена собирается лишить его доли в семейном магазине, который он же и построил. Супруга решила отдать его в наследство детям от первого брака.

Газета пишет, что на все случившееся у мужчины ушло 40 минут, в это время он был трезв.

В конце августа 72-летний пенсионер устроил стрельбу по соседям в Кемеровской области. В итоге 38-летний мужчина погиб на месте, 14-летнего подростка госпитализировали с огнестрельным ранением плеча. Стрелка задержали.

СК Краснодарский край убийство
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