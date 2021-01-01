На Кубани задержали подозреваемого в убийстве жены и ее сына пенсионера

Фото: Следственный комитет РФ

В Павловском районе Краснодарского края задержали 67-летнего мужчину, который, как считает следствие, убил жену и ее сына, а также пытался убить еще одного ее сына. Об этом говорится на сайте СУ Следственного комитета (СК) по краю.

Пенсионер проживал вместе с супругой в Павловской станице. Утром 25 ноября между ними вспыхнул бытовой конфликт, в результате которого мужчина убил жену, нанеся ей не менее трех ударов ножом в грудь и шею. После этого он приехал с охотничьим ружьем к дому 43-летнего сына погибшей, намереваясь убить и его.

Дверь злоумышленнику открыла невестка убитой женщины, она заметила у пенсионера оружие и успела предупредить супруга. Тот попытался отобрать ружье, пенсионер выстрелил в его сторону и женщине в руку, причинив тяжкий вред ее здоровью. После этого он направился к дому другого сына своей жены.

«Подозреваемый приехал к дому 44-летнего сына погибшей супруги <...>, напал на мужчину и нанес ему удар ножом в область шеи, убив его», — указал СК.