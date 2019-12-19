Бывшего мэра Петропавловска-Камчатского отправили под домашний арест

Городской суд Петропавловска-Камчатского отправил под домашний арест бывшего мэра города Виталия Иваненко. Об этом РБК сообщили в региональном управлении СКР. Бывшего чиновника поместили под домашний арест до 19 января.

Иваненко подозревают в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Следователи считают, что с декабря 2018 года по апрель 2019 года чиновник при посредничестве со стороны своего брата получил около 700 тыс. руб. от начальника МКУ «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» «за общее покровительство». Кроме того, бывшего мэра обвиняют в получении 200 тыс. руб. от частного предпринимателя за «беспрепятственное подписание» актов о выполненных работах по муниципальным контрактам.

Как сообщал ранее СК, Иваненко дал признательные показания.

Пост главы Петропавловска-Камчатского Иваненко покинул в ноябре 2019 года.