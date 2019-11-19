Мэр Петропавловска-Камчатского объявил об отставке

Глава Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко оставит свой пост, сообщается на сайте мэрии. Свои обязанности Иваненко перестанет исполнять с 27 ноября 2019 года.

«Состояние моего здоровья и семейные обстоятельства не позволяют мне в дальнейшем исполнять полномочия главы города в полной мере», — заявил Иваненко, выразив благодарность всем жителям города.

Накануне, 18 ноября, мэра госпитализировали в местную Первую городскую больницу.

Должность главы администрации Петропавловска-Камчатского Иваненко занимает с декабря 2016 года. Срок его полномочий должен был завершиться в 2021 году. Ранее он был зампредом городской Думы, а также заместителем мэра и временно исполняющим полномочия главы городского округа.

Полномочия главы города будет временно исполнять его первый заместитель Юлия Иванова.