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Общество ,  
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Задержанные в Ливии в 2019 году россияне вернулись в Россию

Освобожденные россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан, которых ранее удерживали в ливийской тюрьме по подозрению во вмешательстве в местные выборы, вернулись в Россию. Об этом сообщил член Общественной палаты, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в своем Telegram-канале.

«Граждане России Максим Шугалей и Самер Суэйфан точно находятся в России. Все закончилось», — написал Малькевич.

Он добавил, что позже расскажет обо всем, о чем «удалось переговорить с Максимом».

Накануне Малькевич сообщил, что Шугалея и Суэйфана освободили благодаря усилиям российских Министерства обороны, Министерства иностранных дел и других организаций.

Задержанных в Ливии в мае 2019 года россиян освободили
Политика
Самер Суэйфан и Максим Шугалей

Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей социолог Максим Шугалей и переводчик Самер Суэйфан были задержаны в Ливии в мае 2019 года. Как передавал Bloomberg, они пытались организовать встречу с сыном бывшего лидера страны Муаммара Каддафи Сейфом аль-Исламом, который считается потенциальным кандидатом на пост президента Ливии.

Прокуратура Ливии утверждала, что на изъятых флешках и ноутбуках россиян содержалась информация о том, что они работали на компанию, «специализирующуюся на вмешательстве в выборы, которые намечены в нескольких странах Африки», в частности в Ливии.

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Москва отвергала обвинения во вмешательстве в электоральные процессы. В Фонде защиты национальных ценностей заявили, что работа россиян сводилась исключительно к наблюдению за ситуацией в стране.

По информации «Проекта», Максим Шугалей в 2018 году работал в группе политтехнологов на выборах в Мадагаскаре. Издание сообщает, что он может быть связан с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Ливия россияне
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