Задержанные в Ливии в 2019 году россияне вернулись в Россию

Освобожденные россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан, которых ранее удерживали в ливийской тюрьме по подозрению во вмешательстве в местные выборы, вернулись в Россию. Об этом сообщил член Общественной палаты, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в своем Telegram-канале.

«Граждане России Максим Шугалей и Самер Суэйфан точно находятся в России. Все закончилось», — написал Малькевич.

Он добавил, что позже расскажет обо всем, о чем «удалось переговорить с Максимом».

Накануне Малькевич сообщил, что Шугалея и Суэйфана освободили благодаря усилиям российских Министерства обороны, Министерства иностранных дел и других организаций.