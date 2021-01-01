Задержанных в Ливии в мае 2019 года россиян освободили

Самер Суэйфан и Максим Шугалей (Фото: shugaley.ru)

Россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан, которых удерживали в ливийской тюрьме по подозрению во вмешательстве в местные выборы, освобождены. Об этом РБК сообщил Александр Малькевич — член Общественной палаты и глава Фонда защиты национальных ценностей, где задержанные россияне работали.

«Да, они освобождены», — сообщил он.

Ранее в Telegram-канале Малькевича появилась информация, что россиян освободили в 14:27 в результате сложнейшей спецоперации, проведенной российскими министерством обороны и министерством иностранных дел.

Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей Шугалей и Суэйфан были задержаны в Ливии в мае 2019 года. Москва отвергала обвинения во вмешательстве в выборы.

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