В Забайкалье завели дело из-за убийства младенца

Уголовное дело возбуждено против жителя Забайкальского края, ударившего годовалого сына по голове, от полученной черепно-мозговой травмы ребенок умер, сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

По данным следствия, 9 декабря 40-летний мужчина, житель в села Ильинка Читинского района, ударил младенца по голове, в результате ребенок скончался. Отец в момент нападения был пьян. Его задержали.

Дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего). В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Прокуратура начала проверку исполнения требований законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних.