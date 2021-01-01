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Пользователи по всему миру пожаловались на сбои в работе Spotify

Фото:Jaap Arriens / Zuma / Global Look Press
Фото: Jaap Arriens / Zuma / Global Look Press

Проблемы в работе шведского музыкального интернет-сервиса Spotify наблюдаются по всему миру. Это следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов. Также о проблемах в работе сайта и приложений некоторые пользователи написали в Twitter.

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Первый всплеск жалоб наблюдался около 12:30 (6,3 тыс. жалоб), потом сообщения о сбоях прекратились, однако снова начали поступать около 14:00 (1,7 тыс. жалоб).

По данным Downdetector, больше всего сбоев зафиксировали в Нидерландах и Великобритании, особенно в столицах, а также в других странах Европы. Также небольшие неполадки замечены в России, США и Бразилии. При этом 82% пользователей отметили, что не работает потоковое воспроизведение музыки.

РБК обратился за комментарием в Spotify.

Музыкальный стриминговый сервис Spotify начал работу в России с 15 июля 2020 года. В это время он также стал доступен для жителей Украины, Молдавии, Казахстана, Белоруссии, Албании, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Косово, Черногории, Сербии, Словении и Северной Македонии.

Позднее компания объявила, что запуск в России стал самым успешным за всю историю существования аудиосервиса.

Spotify сбой
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