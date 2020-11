Пользователи по всему миру пожаловались на сбои в работе Spotify

Проблемы в работе шведского музыкального интернет-сервиса Spotify наблюдаются по всему миру. Это следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов. Также о проблемах в работе сайта и приложений некоторые пользователи написали в Twitter.

Первый всплеск жалоб наблюдался около 12:30 (6,3 тыс. жалоб), потом сообщения о сбоях прекратились, однако снова начали поступать около 14:00 (1,7 тыс. жалоб).

По данным Downdetector, больше всего сбоев зафиксировали в Нидерландах и Великобритании, особенно в столицах, а также в других странах Европы. Также небольшие неполадки замечены в России, США и Бразилии. При этом 82% пользователей отметили, что не работает потоковое воспроизведение музыки.

Now that #Spotify is down, is there any other good way to run away from real life? 👀 pic.twitter.com/Z27r4LhxGY

— Aditya Raut (@imadityaraut) November 27, 2020