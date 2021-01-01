Оправданная по делу о смерти младенца главврач вернется на прежнее место

Исполняющая обязанности главного врача роддома в Калининграде Елена Белая, оправданная по делу о смерти новорожденного, сообщила журналистам, что планирует вернуться на прежнее место, передает ТАСС.

«На ту же самую должность <...> как зам по лечебной работе, ну, а там посмотрим, как дальше сложится», — сказала она.

Суд присяжных 10 декабря оправдал и.о. главврача роддома № 4 Белую и реаниматолога-анестезиолога Элину Сушкевич, которые обвинялись в убийстве недоношенного ребенка. Присяжные сочли недоказанной вину медиков в гибели ребенка, причиной смерти которого стало введение препарата магния сульфат. В связи с оправдательным приговором Калининградский областной суд освободил Белую и Сушкевич из-под домашнего ареста.

Младенец умер в роддоме в Калининграде в ноябре 2018 года. По версии следствия, Белая дала указание Сушкевич умертвить родившегося раньше положенного срока ребенка в целях экономии ресурсов больницы, а также для того, чтобы не портить показатели. Следователи полагали, что реаниматолог ввела новорожденному дозу магния сульфата, от чего он умер.