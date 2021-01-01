Организатор объяснил формирование «карты сопротивления» баров Петербурга

«Мы не имеем никакого отношения к этой карте сопротивления, и она нас в принципе не интересует. Мы не были в курсе, что мы там есть, узнали чисто случайно, с нами никто не договаривался», — сказала она.

По словам женщины, бар уже пытался обратиться к создателям карты, чтобы заведение убрали, однако пока не получил ответа.

Арт-директор бара Nebar на Литейном Гордей Деньщиков также сообщил РБК, что заявок на добавление этого заведения на карту никто из сотрудников не отправлял, а оно все равно там появилось. По его словам, через форму обратной была отправлена просьба удалить информацию о баре с карты, после чего Nebar пропал с карты, однако затем снова там появился.

«Мы просто мониторим, чтобы нас там не было. Первый раз сработало через форму обратной связи. Сейчас снова заполняю форму обратной связи и надеюсь, что снова нас удалят», — заключил Деньщиков.

Несколько других заведений Санкт-Петербурга, указанных на «карте сопротивления», — Union, «Этобар» и Putilov Loft и Civil Coffee Bar — накануне также сообщили изданию «Бумага», что также не добавляли себя на карту и не участвуют в акции. Во всех заведениях изданию рассказали, они работают в соответствии с введенными в связи с коронавирусом ограничениями.

Управляющий партнер юридической фирмы «Надмитов, Иванов и Партнеры» Александр Надмитов пояснил РБК, что за добавление бара или ресторана на соответствующую карту ее создателей нельзя привлечь к административной или уголовной ответственности.

«Можно попробовать привлечь к гражданско-правовой ответственности, например подать иск о возмещении ущерба, причиненного деловой репутации. Ущерб в таком случае будет трудно доказать, однако можно хотя бы добиться того, чтобы заведение из этой карты убрали», — пояснил юрист.

Он также отметил, что само нахождение на карте прямых негативных последствий не повлечет, поскольку ответственности за это не предусмотрено. «Однако возможно увеличение проверок со стороны госорганов. Но, если в результате такой проверки бар оштрафуют, это будет связано с нарушениями со стороны бара, а не с фактом нахождения его на «карте сопротивления», — добавил юрист.

«Карта сопротивления» в Санкт-Петербурге появилась 8 декабря, после того как власти города ограничили работу заведений перед Новым годом и в праздники. На карте было отмечено более 40 баров, кафе и других заведений. На странице проекта ранее говорилось, что заведения выступают против решения властей прекратить работу общепита в первые дни 2021 года и намерены продолжить принимать посетителей. Теперь в описании к карте сообщается, что отмеченные заведения выступают за конструктивный диалог с властью с целью корректировки постановления властей.

Инициатором создания «Карты сопротивления» выступил бизнесмен Александр Коновалов. В его Instagram говорится, что он владелец сети салонов красоты и клиники похудения.

В 2018 году РБК писал, что Коновалов — бывший оперативник, который теперь специализируется на «решении вопросов» между правоохранительными органами и предпринимателями, которые ведут нелегальную уличную торговлю, а также выступает посредником в урегулировании конфликтов, которые возникают у владельцев заведений общепита с проверяющими инстанциями и налоговой службой.