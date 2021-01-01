Мишустин поручил «без воды» доложить о ситуации с ростом цен на продукты

Фото: АГН «Москва»

На заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству и профильным ведомствам подготовиться к отдельному совещанию о росте цен на продукты. Стенограмма заседания опубликована на сайте правительства.

«Сегодня в 17:00 я проведу по этим вопросам (вопрос — рост цен. — РБК) отдельное совещание. Прошу подготовиться к нему и без воды доложить о ситуации, о конкретных предложениях и мерах по решению проблемы», — сказал глава правительства.

«Министрам сельского хозяйства, экономического развития, промышленности и торговли поручаю проконтролировать ситуацию с ценами на продукты в рознице, о которых говорил президент. И проработать этот вопрос с крупнейшими торговыми сетями», — распорядился Мишустин. ФАС поручено ежедневно отслеживать ситуацию с ценами на продукты и еженедельно докладывать о ней на оперативном совещании.

Мишустин отметил, что если президент страны указывает на рост цен, значит, работа профильных структур и их руководителей «дает сбой». Премьер-министр отметил, что дефицита продуктов нет. «Их производится достаточно, чтобы обеспечить наших потребителей», — сказал Мишустин.