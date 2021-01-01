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Мишустин поручил «без воды» доложить о ситуации с ростом цен на продукты

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

На заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству и профильным ведомствам подготовиться к отдельному совещанию о росте цен на продукты. Стенограмма заседания опубликована на сайте правительства.

«Сегодня в 17:00 я проведу по этим вопросам (вопрос — рост цен. — РБК) отдельное совещание. Прошу подготовиться к нему и без воды доложить о ситуации, о конкретных предложениях и мерах по решению проблемы», — сказал глава правительства.

«Министрам сельского хозяйства, экономического развития, промышленности и торговли поручаю проконтролировать ситуацию с ценами на продукты в рознице, о которых говорил президент. И проработать этот вопрос с крупнейшими торговыми сетями», — распорядился Мишустин. ФАС поручено ежедневно отслеживать ситуацию с ценами на продукты и еженедельно докладывать о ней на оперативном совещании.

Мишустин отметил, что если президент страны указывает на рост цен, значит, работа профильных структур и их руководителей «дает сбой». Премьер-министр отметил, что дефицита продуктов нет. «Их производится достаточно, чтобы обеспечить наших потребителей», — сказал Мишустин.

Мишустин раскритиковал министерства из-за роста цен на продукты
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Фото:Павел Бедняков / РИА Новости

По словам премьера, министерства недооценили риски роста цен и упустили ситуацию, несмотря на то что подобная тенденция была видна еще осенью. Чиновники объяснили рост сезонностью и не учли ряд факторов, в том числе увеличение объемов экспорта, динамику мировых цен, рост курса и сокращение производства ряда товаров. Однако Мишустин отметил, что «сезонность изменилась, а ситуация не улучшилась».

Накануне президент России Владимир Путин связал рост цен на сахар, подсолнечное масло, муку, макаронные изделия и хлеб с попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Глава государства отметил, что связи между ростом цен и пандемией нет, и потребовал не допустить ситуации, когда у населения может не хватить средств на покупку необходимых продуктов.

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Ранее Росстат сообщил, что годовая инфляция в ноябре вышла за пределы целевого прогноза Центробанка и ускорилась до 4,42%. По данным ведомства,
продовольственная инфляция ускорилась в ноябре до 5,76% в годовом выражении, в то время как индекс потребительских цен на плодоовощную продукцию достиг 12,39%. Больше всего выросли в цене отдельные виды плодоовощной продукции (в частности, произошел сезонный рост цен на огурцы и помидоры), товары длительного хранения (крупы, сахар, подсолнечное масло), а также на яйца, хлеб, рыбу и лекарства.

правительство Михаил Мишустин рост цен
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