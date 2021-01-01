Египет экстрадировал обвиняемого в краже 300 млн руб. у банка бизнесмена

Видео: МВД России

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В Россию из Египта экстрадировали топ-менеджера Артура Оганова, обманувшего российский банк на 300 млн руб. Об этом сообщается на сайте российского МВД.

Согласно сообщению 10 декабря в сопровождении сотрудников российского Бюро Интерпола и ФСИН России его доставили в столичный аэропорт Шереметьево.

По данным полиции, в 2012 году Оганов, занимая пост гендиректора компании, заключил договор с банком об открытии кредитной линии для рефинансирования взятых ранее кредитов и пополнения оборотных средств фирмы. Тем не менее когда он получил средства, Оганов вывел их при помощи фиктивных договоров займа.