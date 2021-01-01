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Общество ,  
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Египет экстрадировал обвиняемого в краже 300 млн руб. у банка бизнесмена

Видео: МВД России
Видео: МВД России
Video

В Россию из Египта экстрадировали топ-менеджера Артура Оганова, обманувшего российский банк на 300 млн руб. Об этом сообщается на сайте российского МВД.

Согласно сообщению 10 декабря в сопровождении сотрудников российского Бюро Интерпола и ФСИН России его доставили в столичный аэропорт Шереметьево.

По данным полиции, в 2012 году Оганов, занимая пост гендиректора компании, заключил договор с банком об открытии кредитной линии для рефинансирования взятых ранее кредитов и пополнения оборотных средств фирмы. Тем не менее когда он получил средства, Оганов вывел их при помощи фиктивных договоров займа.

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Нанесенный ущерб банку оценивается более чем в 300 млн руб. В отношении мужчины было возбуждено дело по ст. 201 УК России «Злоупотребление полномочиями». В 2018 году фигуранта объявили в международный розыск. В сентябре этого года Оганова задержали в Египте.

Ранее, 6 декабря, власти Кипра выдали России бывшего советника главы Росрыболовства Юрия Хохлова, обвиняемого в мошенничестве на $7 млн.
 

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