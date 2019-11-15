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Кипр выдал Москве обвиняемого в мошенничестве россиянина

Кипр экстрадировал в Москву россиянина Бориса Сатушиева, обвиненного в хищении крупных средств. Об этом говорится в сообщении генпрокуратуры России.

В 2011 году Сатушиев в Ставрополе заключил со строительной компанией фиктивный договор по займу 150 млн руб. Деньги он так и не вернул, распорядившись ими по своему усмотрению. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, в особо крупном размере). От полиции Сатушиев скрылся.

В 2016 году правоохранительные органы смогли установить его местоположение на Кипре, в связи с этим направили запрос в республику о выдаче мошенника. Когда запрос был удовлетворен, сотрудники ФСИН России и российского бюро Интерпола доставили Сатушиева в Москву.

В конце октября Россия выдала Испании криминального авторитета Тариэла Ониани, отбывшего десятилетний срок в российской тюрьме за похищение человека и вымогательство. Мадрид подозревает Ониани в причастности к похищению предметов искусства.

Теги: мошенничество, Кипр
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