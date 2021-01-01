Лавров назвал главное достижение внешней политики России за 15 лет

Сергей Лавров (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Осознание Западом того, что Россия является самостоятельной державой, для которой на первом месте всегда будут свои национальные интересы, — главное достижение российской внешней политики за последние 15 лет. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью RT.

«У России всегда будут на первом месте свои национальные интересы, которые она готова честно и равноправно сопрягать с национальными интересами любой другой страны на основе международного права, но которая никогда не будет брать под козырек», — сказал Лавров.

По его словам, осознание Западом того, что Россия является самостоятельной державой имело «кумулятивный эффект».

Глава МИД добавил, что западные страны пытаются лишить Россию права «самостоятельно определять свое будущее» и продвигают сценарии по смене режима. «Это уже почти не скрывается никем», — отметил Лавров.

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