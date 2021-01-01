Лавров увидел необходимость перезагрузки отношений России и Германии

Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

Отношения России и Германии в переосмыслении и, возможно, в перезагрузке, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с делегацией немецкой партии «Альтернатива для Германии». Трансляция доступна на YouTube.

«Наши отношения нуждаются в переосмыслении, в том, что сейчас принято называть перезагрузкой», — сказал он.

Российский министр отметил, что у Москвы с Берлином «много вопросов», по которым стороны занимают разные позиции, в том числе иногда прямо противоположные. Однако, по его словам, нынешняя ситуация, — «прежде всего нарастание трансграничных угроз, которые являются общими для всего человечества», — требует диалога и «поиска баланса интересов», а «не нагнетания конфронтации и попыток воспрепятствования диалогу».

Лавров назвал визит немецкой делегации в Россию «очень хорошей возможностью» для продолжения диалога и поиска дополнительных точек соприкосновения. «Мы очень ценим ваш вклад в поддержание наших отношений, которые нуждаются в переосмыслении и, может быть, в том, что сейчас принято называть перезагрузкой», — отметил он.