В Красноярске женщина родила ребенка в городском автобусе

В Красноярске женщина родила ребенка в городском автобусе

Жительница Красноярска родила ребенка в салоне идущего по маршруту автобуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Красноярского края.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел накануне, 24 июня, в автобусе № 64. Женщине помогли принять роды кондуктор и пассажиры. «Водитель повел автобус в роддом в микрорайоне Солнечный, где его уже ждали врачи», — рассказал собеседник агентства.

Женщина родила мальчика весом 2,69 кг. Состояние ребенка и роженицы оценивается как стабильное.

Кондуктор автобуса Светлана Шамсутдинова заявила, что все пассажиры поддержали решение водителя уйти с маршрута и, не дожидаясь бригады скорой помощи, направиться сразу в роддом.