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Полюс ₽7 099,42 (+19,7%) прогноз Sberbank Investment Research к 21.06.20
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Общество ,   Сделано для агрегаторов 
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В Красноярске женщина родила ребенка в городском автобусе

Жительница Красноярска родила ребенка в салоне идущего по маршруту автобуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Красноярского края.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел накануне, 24 июня, в автобусе № 64. Женщине помогли принять роды кондуктор и пассажиры. «Водитель повел автобус в роддом в микрорайоне Солнечный, где его уже ждали врачи», — рассказал собеседник агентства.

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Женщина родила мальчика весом 2,69 кг. Состояние ребенка и роженицы оценивается как стабильное.

Кондуктор автобуса Светлана Шамсутдинова заявила, что все пассажиры поддержали решение водителя уйти с маршрута и, не дожидаясь бригады скорой помощи, направиться сразу в роддом.

Теги: роды, Красноярск
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