В Хабаровске женщина родила в больнице без помощи врачей

В Хабаровске женщина родила в больнице без помощи врачей

В Хабаровске следователи начали проверку по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи в родильном доме № 2 женщине, которая родила самостоятельно, без помощи врачей. Об этом сообщается на сайте регионального СУСК России.

По данным следствия, 35-летнюю местную жительницу на скорой помощи доставили в роддом 6 февраля. Ее поместили в предродовую палату, где она родила ребенка без помощи.

В настоящее ее здоровью и здоровью ребенка ничего не угрожает, подчеркнули в ведомстве. Их выписали из роддома в удовлетворительном состоянии.

В ходе проверки следователи дадут оценку действиям медицинских работников роддома и установят все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято решение о дальнейшем возбуждении уголовного дела.