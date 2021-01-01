Вильфанд предупредил об аномальном похолодании в нескольких регионах

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В ближайшие дни в Приволжском и Южном федеральном округе ожидается аномально холодная погода, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Низкая температура будет, в частности, в Астраханской и Волгоградской областях, республике Калмыкия.

«Если зимой температура ниже многолетних значений на 7 градусов, т. е. отклонение от нормы составляет минус 7 градусов, то такая погода определяется как аномально холодная. В этих регионах температура будет ниже нормы сразу на 9 градусов. Поэтому выпускается такое предупреждение об аномально низкой погоде, которое берется на вооружение энергетиками, чтобы не было никаких последствий такого опасного явления», — рассказал РБК Вильфанд.

По его словам, причиной морозов стал мощный антициклон. «Дело в том, что в его центре давление очень высокое — в течение субботы, воскресенья, понедельника бились рекорды, таких высоких значений не наблюдалось. Но центр антициклона постепенно смещается на юго-восток, и в этой связи в Приволжском федеральном округе, на юге Европейской части России, на Нижней Волге температура будет очень низкая», — отметил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра сообщал, что в течение текущей недели на юге и в центре европейской части России из-за пришедшего антициклона установится морозная и солнечная погода. Синоптик отмечал, что в связи с его влиянием всю неделю погода будет одинаковой, с понедельника и до выходных ежедневный прогноз не изменится. Вильфанд пояснил, что антициклон сформировался в Сибири и переместился с востока на запад из-за редкого атмосферного процесса.